2018-11-14T08:43:22+03:00
Происшествия

В центре Саратова мужчина застрял между стеной и забором

В таком положении он провел час, пока не приехала полиция
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера вечером, 13 ноября, саратовские спасатели вызволили застрявшего между стеной и забором мужчину. Происшествие случилось на пересечении Мичурина и Рахова.

- Мужчина провел в «заложниках» около часа и все это время истошно кричал, пока на шум не вышли местные жители, которые и вызвали подмогу, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Сотрудники облспаса вытащили молодого человека с помощью гвоздодера и передали врачам и полиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24