В центре Саратова мужчина застрял между стеной и забором
В таком положении он провел час, пока не приехала полиция
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Вчера вечером, 13 ноября, саратовские спасатели вызволили застрявшего между стеной и забором мужчину. Происшествие случилось на пересечении Мичурина и Рахова.
- Мужчина провел в «заложниках» около часа и все это время истошно кричал, пока на шум не вышли местные жители, которые и вызвали подмогу, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Сотрудники облспаса вытащили молодого человека с помощью гвоздодера и передали врачам и полиции.