В центре Саратова мужчина застрял между стеной и забором

СЕГОДНЯ 08:42 2018-11-14T08:43:22+03:00

В таком положении он провел час, пока не приехала полиция

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Вчера вечером, 13 ноября, саратовские спасатели вызволили застрявшего между стеной и забором мужчину. Происшествие случилось на пересечении Мичурина и Рахова.

- Мужчина провел в «заложниках» около часа и все это время истошно кричал, пока на шум не вышли местные жители, которые и вызвали подмогу, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Сотрудники облспаса вытащили молодого человека с помощью гвоздодера и передали врачам и полиции.