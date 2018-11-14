Посетители «Тау Галереи» обнаружили пропажу денег с банковских карт
В полицию Саратова снова обратились местные жители, обнаружившие пропажу денег с банковских карт.
У 36-летней женщины средства исчезли со счета 8 ноября. Исчезновение 4 тыс. рублей она заметила на следующий день, когда вставила карту в терминал на территории ТЦ «Тау Галерея».
С аналогичным заявлением обратилась в полицию и 34-летняя женщина, у которой 10 ноября неизвестный через банкомат, расположенный в том же торговом центре на 3-й Дачной, путем перевода на номер телефона похитил 1 тыс. рублей. По обоим эпизодам возбуждено уголовное дело за кражу.
Полиция по подозрению в этих преступлениях задержала двух молодых людей — 14-летнего ранее не судимого парня и 18-летнего рецидивиста из поселка Сторожевка Татищевского района, уже судимого за кражи и вовлечение в преступление несовершеннолетних.
Похищенные деньги они успели потратить на личные нужды.
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