Посетители «Тау Галереи» обнаружили пропажу денег с банковских карт

СЕГОДНЯ 08:40 2018-11-14T08:48:30+03:00

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В полицию Саратова снова обратились местные жители, обнаружившие пропажу денег с банковских карт.

У 36-летней женщины средства исчезли со счета 8 ноября. Исчезновение 4 тыс. рублей она заметила на следующий день, когда вставила карту в терминал на территории ТЦ «Тау Галерея».

С аналогичным заявлением обратилась в полицию и 34-летняя женщина, у которой 10 ноября неизвестный через банкомат, расположенный в том же торговом центре на 3-й Дачной, путем перевода на номер телефона похитил 1 тыс. рублей. По обоим эпизодам возбуждено уголовное дело за кражу.

Полиция по подозрению в этих преступлениях задержала двух молодых людей — 14-летнего ранее не судимого парня и 18-летнего рецидивиста из поселка Сторожевка Татищевского района, уже судимого за кражи и вовлечение в преступление несовершеннолетних.

Похищенные деньги они успели потратить на личные нужды.

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