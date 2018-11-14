Житель Балакова обвиняется в убийстве, разбое, кражах и хранении марихуаны

СЕГОДНЯ 08:31 2018-11-14T08:31:09+03:00

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Ранее судимый 26-летний житель Балакова обвиняется в убийстве, разбое, краже и хранении марихуаны.

- По версии следствия, первый эпизод дела имел место два года назад. Пьяный мужчина утащил велосипед марки Stinge из подъезда одного из многоквартирных домов. Через год полиция задержала его со 100 граммами марихуаны на руках, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Зимой прошлого года злоумышленник набросился с молотком и ножом на 50-летнюю местную жительницу ради ее сумочки и препарата, в составе которого были наркотические средства. Пострадавшая женщина скончалась на месте. В этот момент мужчина был в нетрезвом состоянии.

В тот же день он набросился на специалиста по выдаче займов физическим лицам в офисе одной из микрокредитной организации города Маркса. Угрожая незаряженным пневматическим пистолетом, он забрал с собой 89 тыс. рублей

В отношении балаковца заведено уголовное дело. Его будет рассматривать областной суд.