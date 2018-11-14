Саратовский стадион «Сокол» отремонтируют до 15 декабря

СЕГОДНЯ 08:11 2018-11-14T08:12:21+03:00

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Глава Саратова сегодня, 13 ноября, побывал на стадионе «Сокол», где осмотрел ход ремонтных работ. Вместе с ним там были начальник городского управления по физической культуре и спорту Николай Кузнецов и глава Ленинского района Лада Мокроусова.

- Сейчас на стадионе завершается капитальный ремонт стен фасада а именно замена оконных витражей здания трибуны. Ремонт закончится до 15 декабря 2018 года, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Кузнецов рассказал градоначальнику, что когда объект передавали городу, здание трибуны нуждалось в капремонте ограждения. Необходимо было восстановить раздевальные, административные и служебные помещения, а также инженерные системы.

В прошлом году уже провели ремонт на первом этаже. Полностью отремонтировали манеж, уложили резиновое покрытие беговых дорожек, заменили освещение, а также благоустроили раздевалки и душевые и отремонтировали тепловой узел стадиона.

Кроме того, начальник городского управления по физической культуре и спорту рассказал, что при поддержке Федерации бокса Саратовской области отремонтировали левое крыло здания трибуны, спортивный зал и установили боксерский ринг.

- Стадион «Сокол» — действительно значимый объект не только для Ленинского района, но и города в целом. Тысячи детей приходят сюда заниматься, а муниципалитет должен создавать все необходимые условия для полного функционирования спортивного сооружения, — сказал Михаил Исаев.