В школе Красноармейского района закупили некачественную крупу
Россельхознадзор обязал директора их уничтожить
Изменить размер текста:
В образовательном учреждении Красноармейского района Саратовской области в октябре 2018 года была проведена плановая выездная проверка Россельхознадзора.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в школе для питания детей закупили пять партий круп без декларации, подтверждающей их качество и безопасность.
Теперь руководитель учреждения получил предписание об изъятии некачественной продукции. Оно было исполнено — партии утилизировали путем смешивания с песком.