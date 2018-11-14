В школе Красноармейского района закупили некачественную крупу

СЕГОДНЯ 08:56 2018-11-14T08:57:06+03:00

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В образовательном учреждении Красноармейского района Саратовской области в октябре 2018 года была проведена плановая выездная проверка Россельхознадзора.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в школе для питания детей закупили пять партий круп без декларации, подтверждающей их качество и безопасность.

Теперь руководитель учреждения получил предписание об изъятии некачественной продукции. Оно было исполнено — партии утилизировали путем смешивания с песком.