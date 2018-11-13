2018-11-13T17:22:41+03:00
Происшествия

Трое жителей Энгельса отравились техническим спиртом

Незамерзайку в квартиру погибших принес гость
Тимур Гадеев
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Энгельс, улица Менделеева, дом 15Энгельс, улица Менделеева, дом 15
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«КП-Саратов» выяснил подробности смерти семьи из двух человек и их гостя в одной из квартир многоэтажки в Энгельсе.

Как мы уже сообщали, накануне вечером, 12 ноября, в одной из квартир жилого дома №15 по улице Менделеева в Энгельсе спасатели обнаружили три трупа.

- 12 ноября вечером погибшую 43-летнюю маму и 63-летнего дедушку обнаружила 17-летняя девушка, возвратившаяся домой, но дверь квартиры была заперта, а на звонки никто не отвечал. Она вызвала спасателей, которые вскрыли замок и обнаружили тело хозяина квартиры, его дочери и 44-летнего гостя, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.

Из собственных источников мы выяснили, что все трое умерли в результате употребления технического спирта, предположительно, в виде жидкости типа незамерзайки, в которой содержится изопропиловый спирт. Оказалось, что яд принес с работы гость компании, который недавно устроился в одну из организаций техработником. Также очевидно, что жертвы не успели выпить даже двух рюмок и скончались буквально после первых глотков отравы.

Напомним, дом №15 по улице Менделеева — это новостройка, в которую заселились в основном переселенцы из бараков признанных аварийным жильем. Еще стало известно, что отца девушки в момент трагедии дома случайно не оказалось.

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