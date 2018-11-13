Более 20 школ Саратова собирали макулатуру для помощи больным детям

СЕГОДНЯ 17:01 2018-11-13T17:09:46+03:00

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Сегодня, 13 ноября, в центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» прошло награждение победителей благотворительной акции «Спасем дерево».

В мероприятии приняли участие представители более 20 городских школ. Ребят поздравили уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, представитель администрации Саратова Марина Глебова, генеральный директор благотворительного фонда «Благодать» Ирина Белоус, представитель министерства внутренней политики и общественных отношений области Дмитрий Крюков, общественник Игорь Мещеряков и представители компании «Рациональ».

На мероприятии наградили лучший коллектив и школьников, которые собрали больше всех макулатуры. Были отмечены и лучшие организаторы сбора бумаги, то есть классные руководители.

Дети из 1А лицея №47 получили билеты на новогоднее представление в постановке артистов студии «Десятое королевство». Этот класс собрал более 2 тонн макулатуры. Своими впечатлениями поделились учащиеся лицея №47.

- Я участвовал в акции первый раз. Рад, что смог помочь больным детям, — отметил Артем Геранин.

Маша Долгуш рассказала, что набрала много макулатуры.

- На это у меня ушло больше недели. В следующем году хочу опять участвовать в мероприятии, — поделилась с корреспондентом «КП-Саратов» Маша.