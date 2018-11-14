В Саратовской области маткапитал с начала года получили 8 тыс. семей
В соответствии с постановлением правительства РФ о мерах государственной поддержки семей, имеющих двух и более детей, сокращены сроки выплаты средств материнского капитала.
Как сообщили «КП-Саратов» в отделении Пенсионного фонда РФ, ранее на рассмотрение заявления о выдаче сертификата отводился месяц, теперь срок сокращен до пятнадцати дней.
Этого удалось добиться благодаря автоматизации информационной системы ПФР. Теперь органы Пенсионного фонда могут самостоятельно запрашивать и получать необходимую информацию в других ведомствах в короткие сроки через электронную систему.
Кстати, в течение 2018 года в регионе сертификаты получили свыше 8 тыс. семей.
Напомним, распорядиться средствами материнского (семейного) капитала можно по пяти направлениям:
- улучшение жилищных условий;
- образование детей;
- формирование накопительной пенсии матери;
- социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов;
- получение ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) второго ребенка.