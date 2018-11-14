В Саратовской области маткапитал с начала года получили 8 тыс. семей

СЕГОДНЯ 08:50 2018-11-14T08:50:17+03:00

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В соответствии с постановлением правительства РФ о мерах государственной поддержки семей, имеющих двух и более детей, сокращены сроки выплаты средств материнского капитала.

Как сообщили «КП-Саратов» в отделении Пенсионного фонда РФ, ранее на рассмотрение заявления о выдаче сертификата отводился месяц, теперь срок сокращен до пятнадцати дней.

Этого удалось добиться благодаря автоматизации информационной системы ПФР. Теперь органы Пенсионного фонда могут самостоятельно запрашивать и получать необходимую информацию в других ведомствах в короткие сроки через электронную систему.

Кстати, в течение 2018 года в регионе сертификаты получили свыше 8 тыс. семей.

Напомним, распорядиться средствами материнского (семейного) капитала можно по пяти направлениям:

- улучшение жилищных условий;

- образование детей;

- формирование накопительной пенсии матери;

- социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов;

- получение ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) второго ребенка.