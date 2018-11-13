«Двенадцатая» в Саратове на встречке столкнулась с фурой

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-13T16:54:03+03:00

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В Саратове произошла авария с участием фуры и ВАЗ-2112. В ДТП, произошедшем на Прудовой улице, пострадали два человека из отечественного авто.

- Предполагается, что водитель «двенадцатой» ехал из Юбилейного в Солнечный и не рассчитал дистанцию перед впереди ехавшей машиной. Во время резкого торможения его занесло на «встречку», где он столкнулся с фурой, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Участники ДТП отделались ушибами. Медики «скорой» оказали им помощь на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.

На месте работают инспекторы ГИБДД. Сейчас на этом участке дороги образовалась пробка.