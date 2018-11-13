2018-11-13T17:05:46+03:00
Происшествия

У жителя Балашова изъяли 16 тыс. литров алкоголя и 36 тыс. пачек сигарет [видео]

Спецоперацию провели полиция и ОМОН
Екатерина Семенова
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Незаконный алкоголь и табак в Балашове.

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В Балашове Саратовской области полиция и ОМОН задержали 35-летнего мужчину.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, мужчина торговал немаркированным алкоголем.

Правоохранители обыскали места возможного хранения товара: гараж на улице Титова, склады на улицах Энтузиастов и Народная.

Было изъято более 16 тыс. литров спиртовой продукции и 36 тыс. пачек табака.

По данному факту полиция Балашова возбудила уголовное дело. Максимальное наказание по статье: до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Незаконный алкоголь и табак в Балашове.

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