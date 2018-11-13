Радаев поручил рассказать жителям Саратовской области о цифровом ТВ
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил довести до каждого жителя региона информацию о переходе на цифровое телевещание.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, такую задачу он поставил перед министерством информации и печати.
В 2019 году в России завершится эра аналогового телевидения. До 98,8% жителей смогут смотреть 20 телевизионных каналов и принимать три радиоканала в цифровом формате. Аналоговое вещание будет прекращено с середины января 2019 года.
По словам первого замминистра информации и печати Светланы Бакал, с населением ведется разъяснительная работа. Для общения со старшим поколением привлекают волонтеров — они помогут разобраться с техникой.