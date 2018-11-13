Радаев поручил рассказать жителям Саратовской области о цифровом ТВ

СЕГОДНЯ 16:41 2018-11-13T16:57:16+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил довести до каждого жителя региона информацию о переходе на цифровое телевещание.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, такую задачу он поставил перед министерством информации и печати.

В 2019 году в России завершится эра аналогового телевидения. До 98,8% жителей смогут смотреть 20 телевизионных каналов и принимать три радиоканала в цифровом формате. Аналоговое вещание будет прекращено с середины января 2019 года.

По словам первого замминистра информации и печати Светланы Бакал, с населением ведется разъяснительная работа. Для общения со старшим поколением привлекают волонтеров — они помогут разобраться с техникой.