Ландо: Террористы вербуют саратовских детей в соцсетях
13 ноября на встрече общественников Саратовской области и руководителя «Кибердружины» Григория Пащенко обсудили интернет-безопасность.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании, которое прошло в Областной универсальной научной библиотеке, также обсудили предотвращение террористических актов.
- В зоне риска, в первую очередь, находятся дети, — считает председатель Общественной палаты области Александр Ландо.
По его мнению, именно их чаще всего переманивают к себе террористы ИГИЛ (запрещенной террористической группировки на территории РФ). При этом вербовка ведется в социальных сетях.
Предотвращением таких преступлений и обеспечением безопасности в интернете теперь предстоит заняться «Кибердружине».