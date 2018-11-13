Ландо: Террористы вербуют саратовских детей в соцсетях

СЕГОДНЯ 16:20 2018-11-13T16:37:38+03:00

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13 ноября на встрече общественников Саратовской области и руководителя «Кибердружины» Григория Пащенко обсудили интернет-безопасность.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании, которое прошло в Областной универсальной научной библиотеке, также обсудили предотвращение террористических актов.

- В зоне риска, в первую очередь, находятся дети, — считает председатель Общественной палаты области Александр Ландо.

По его мнению, именно их чаще всего переманивают к себе террористы ИГИЛ (запрещенной террористической группировки на территории РФ). При этом вербовка ведется в социальных сетях.

Предотвращением таких преступлений и обеспечением безопасности в интернете теперь предстоит заняться «Кибердружине».