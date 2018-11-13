Дело о смертельном ДТП с пьяным водителем Lexus передано в суд

СЕГОДНЯ 16:14 2018-11-13T16:28:36+03:00

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В Саратове направлено в суд уголовное дело по факту крупного ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, на скамье подсудимых окажется 25-летний житель города Антона Агадашева. Его обвиняют в том, что он находился за рулем в пьяном виде и попал в ДТП, в котором погибла девушка.

Авария произошла 29 июля около 20:20 на улице Усть-Курдюмская, около дома №1Б. По версии следствия, пьяный водитель на автомобиле Lexus RX 350 двигался на большой скорости. В результате иномарка столкнулась с ГАЗ-31029 и Toyota Camry.

В результате 16-летняя пассажирка отечественного авто скончалась на месте, два пассажира и водитель получили травмы.

Уголовное дело рассмотрит Волжский районный суд.