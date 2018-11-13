Николай Панков: Закон позволит улучшить условия жизни тысяч семей

СЕГОДНЯ 15:36 2018-11-13T16:17:04+03:00

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Государственная дума приняла сегодня в первом чтении законопроект о продлении деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

- Еще одно важное решение для жителей касается Фонда содействия реформированию ЖКХ. Срок его работы предлагается продлить до 2026 года. Сокращение количества жилья, непригодного для проживания, теперь будет прописано как одна из целей деятельности Фонда. Что важно, в программу по расселению будут включены дома, признанные аварийными до января 2017 года. Это позволит улучшить условия жизни тысяч семей, чьи дома были признаны аварийными после 2012 года. Судьбоносное решение для многих жителей моего округа, например, в Саратове, Вольске, Балакове. Законопроект рассматривается в первом чтении. Закон актуален, председатель Госдумы Вячеслав Володин просит депутатов участвовать в парламентских слушаниях. А министерство — провести встречи во фракциях, — отметил Николай Панков.