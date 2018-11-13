2018-11-13T16:17:04+03:00
Общество

Николай Панков: Закон позволит улучшить условия жизни тысяч семей

Срок работы Фонда содействия реформированию ЖКХ предложено продлить до 2026 года
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Государственная дума приняла сегодня в первом чтении законопроект о продлении деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

- Еще одно важное решение для жителей касается Фонда содействия реформированию ЖКХ. Срок его работы предлагается продлить до 2026 года. Сокращение количества жилья, непригодного для проживания, теперь будет прописано как одна из целей деятельности Фонда. Что важно, в программу по расселению будут включены дома, признанные аварийными до января 2017 года. Это позволит улучшить условия жизни тысяч семей, чьи дома были признаны аварийными после 2012 года. Судьбоносное решение для многих жителей моего округа, например, в Саратове, Вольске, Балакове. Законопроект рассматривается в первом чтении. Закон актуален, председатель Госдумы Вячеслав Володин просит депутатов участвовать в парламентских слушаниях. А министерство — провести встречи во фракциях, — отметил Николай Панков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россельхознадзор пресек вывоз зараженной пшеницы из Самойловского района
Трое жителей Энгельса отравились техническим спиртом
Более 20 школ Саратова собирали макулатуру для помощи больным детям
«Двенадцатая» в Саратове на встречке столкнулась с фурой
У жителя Балашова изъяли 16 тыс. литров алкоголя и 36 тыс. пачек сигарет [видео]
Радаев поручил рассказать жителям Саратовской области о цифровом ТВ
Ландо: Террористы вербуют саратовских детей в соцсетях
В Саратове школьники помогли собрать более 400 тыс. рублей на лечение детей-инвалидов
Дело о смертельном ДТП с пьяным водителем Lexus передано в суд
Священник надеется на поддержку общественности в деле сомнительной рекламы у Троицкого собора
В Саратове локомотив насмерть сбил пенсионерку
В Саратове убийцу матери отправили в психлечебницу
Регоператор напомнил саратовцам о запрете выбрасывать автошины в мусорку
За десять месяцев в Саратовской области в ДТП погибли восемь детей
Литневская: Неужели звон монет заглушает голос совести?
Лидер «Кибердружины» в Саратове напугал горожан шантажистами и хакерами
Работы на улице Муленкова закончат через пять дней
Начальника бухгалтерии Новобурасского района будут судить за незаконные премии
В Саратовской области лесничий потребовал от лесорубов взятку древесиной
На Саратовской ГРЭС прошла экскурсия для старших по домам
На месте гибели рабочего завода пластиковых окон в Саратове работают следователи
На Огородной перестанет заливать водой рельсы трамвая №9
Под Саратовом работники «Нефтесклада №1» похитили дизтоплива на 480 тыс. рублей
В Хвалынском районе удалось предотвратить уничтожение монастырского комплекса
Жительница Энгельса 49 раз ударила подругу ножом за отказ покормить котенка
Администрация передала без торгов земли под дома ООО Компания «Кронверк»
Саратовский ГАУ победил в конкурсе «Лидер года»
Таинственная гибель семьи в Энгельсе. Подробности