В Саратове локомотив насмерть сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 15:34 2018-11-13T16:16:13+03:00

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В Саратове под колесами поезда погибла пенсионерка.

- Трагедия произошла утром 13 ноября на переходе через рельсы в районе 3-й Дачной, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

Около половины девятого утра 69-летняя женщина переходила через железнодорожные пути перед близко идущим локомотивом. Несмотря на то, что машинист сигналил, пенсионерка не реагировала. Экстренное торможение не помогло остановить поезд, который наехал на женщину. Та скончалась сразу.

Специалисты провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза. После проверки будет принято процессуальное решение.