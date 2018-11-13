В Саратове убийцу матери отправили в психлечебницу

СЕГОДНЯ 15:21 2018-11-13T16:05:01+03:00

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В Волжском районе Саратова 39-летнюю женщину признали виновной в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, преступление было совершено утром 14 марта в доме на улице Чернышевского.

Между женщиной и ее матерью произошел конфликт. Дочь выразила недовольство, что мать злоупотребляет алкоголем. Для подкрепления своих слов она не менее десяти раз ударила родительницу по голове табуретом, а потом задушила поясом от халата.

Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила от асфиксии.

Во время расследования провели психолого-психиатрическое исследование. Установлено, что женщина не могла осознавать реальный характер своих действий и их общественную опасность.

Суд отправил гражданку в психиатрическую лечебницу.