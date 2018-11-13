2018-11-13T15:17:31+03:00
Общество

Регоператор напомнил саратовцам о запрете выбрасывать автошины в мусорку

Их нужно сдавать на шиномонтаж
Екатерина Семенова
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Региональный оператор АО «Управление отходами» в Саратовской области напомнил о правилах безопасности при утилизации мусора.

- Проблема утилизации автомобильных шин особенно обостряется в периоды, когда водители массово «переобувают» свои автомобили. Как правило, старые покрышки выкидывают, где попало, в лучшем случае – возле мусорных баков. Хотя это незаконно. Автолюбитель обязан самостоятельно утилизировать отработанные шины, — подчеркнули в Регоператоре.

Отслужившие и выброшенные покрышки представляют собой соединения, обладающие высоким уровнем токсичности, которые разлагаются в земле более ста лет, при этом происходит загрязнение почвы. Попытки ввоза автомобильных шин под видом коммунальных крупногабаритных отходов фиксируются на всех объектах, расположенных в зоне концессионного соглашения. Благодаря системе учета и контроля, внедренной на всех объектах коммунальной инфраструктуры, такие случаи своевременно фиксируются. В соответствии с инструкцией, при обнаружении отходов, которые не соответствуют разрешенным классам опасности, определяется и вызывается мусоровоз которому возвращаются несоответствующие деятельности предприятия отходы. Ежемесячно, с концессионных объектов, мусоровывозящим компаниям возвращаются порядка 60 кубометров автомобильных шин, которые впоследствии отправляются на спецутилизацию.

- В связи со сменой мусоровывозящих компаний случаи ввоза автомобильных шин на МПС увеличились. Но неоднократное возвращение опасных отходов компаниям-перевозчикам дисциплинирует их и заставляет исполнять санитарно-экологическое законодательство. Они понимают, что мы бережно относимся к полигонам захоронения ТКО. Туда попадает только тот мусор, который прошел предварительную сортировку, обработку, измельчение и уплотнение. Поэтому отходы уровень опасности которых превышает 4 и 5 классы не попадают к нам на полигоны. Но хочется отметить, что не всегда водитель мусоровоза может предотвратить ситуацию заранее, так как просто не увидит автошины на дне контейнерного бака или бункера. Автолюбители должны самостоятельно обеспокоиться утилизацией своих покрышек, — комментирует начальник производственного участка в Энгельсе Александр Русаков.

К сожалению, как отмечают специалисты, не все жители проявляют заботу об окружающей среде и утилизируют мусор в соответствии с правилами, и все-таки выбрасывают опасные отходы в один бак с бытовыми. Представители Регоператора еще раз отмечают, что регулярно оказывающиеся на контейнерных площадках автомобильные шины не являются твердыми коммунальными отходами (ТКО) и должны утилизироваться специальными организациями. Это можно сделать через шиномонтаж. У каждого автосервиса должен быть заключен договор на утилизацию таких видов отходов.

Нельзя выбрасывать в один бак с бытовым мусором: ртутные и люминесцентные лампы, аккумуляторные батарейки и другие опасные отходы, не попадающие в перечень разрешенных к захоронению, как коммунальные отходы.

Саратовский филиал АО «Управление отходами» подчеркивает, что на межмуниципальные полигоны захоронения ТКО попадает только тот мусор, который прошел предварительную экологически безопасную обработку, а также измельчение и уплотнение. Это нужно для того, чтобы обезопасить окружающую среду региона и увеличить сроки эксплуатации полигонов. Собственные отходы производства компания сдает на спецутилизацию в организации, имеющие соответствующую лицензию.

Каждый может сделать минимальный вклад в сохранение окружающей среды, для этого требуется лишь ответственное отношение и желание правильно утилизировать мусор высокого класса опасности. Дополнительной мотивацией, выступает закон, который необходимо соблюдать, – в противном случае предусмотрен крупный штраф.

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