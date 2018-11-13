За десять месяцев в Саратовской области в ДТП погибли восемь детей

СЕГОДНЯ 14:58 2018-11-13T14:58:48+03:00

Всего за этот период произошла 321 авария с несовершеннолетними

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В Саратовской области за десять месяцев 2018 года случилось 321 ДТП с участием детей до 16 лет. В авариях пострадали 355 несовершеннолетних и восемь погибли.

- С 25 октября по 9 ноября в регионе проводилось мероприятие «Внимание, осенние каникулы!». За это время выявили 806 нарушений, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД.

Так, 210 раз водители неправильно перевозили детей, 596 раз нарушили проезд по переходу вблизи школ, детских садов.

Также сотрудники Госавтоинспекции посетили более 350 образовательных учреждений, где поговорили с родителями и их детьми о безопасности перевозки несовершеннолетних и о светоотражающей одежде юных пешеходов.