2018-11-13T15:10:10+03:00
Общество

Литневская: Неужели звон монет заглушает голос совести?

Депутат облдумы возмутилась отношением к мемориалу погибшим в Афганистане
Екатерина Семенова
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Координатор проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» Юлия Литневская прокомментировала ситуацию с торговлей на площади перед ДК «Россия» в Саратове.

Она напомнила о словах депутата Госдумы Николая Панкова: «Всегда готов поддержать тех, кому дорого историческое наследие нашей области. В Саратове, Хвалынске, Вольске, других городах и селах», которые он высказал в связи с ситуацией со складами Рейнеке.

- Повезло округу, где есть такой энергичный депутат, защищающий уникальные объекты, курирующий благоустройство новых мест культурного отдыха жителей нашего региона. В связи с этим подумалось вот о чем: буквально на днях — 5 ноября ДК «Россия» отметил 55 лет, но даже к юбилейной дате не решился не единожды поднимавшийся вопрос о необходимости освободить площадь у дома культуры от ларьков. Это было бы прекрасным подарком для жителей постепенно преображающегося Ленинского района. Тем более, что, опять же, не раз, прилюдно, владельцы этих лоточно-ларечных пережитков 90-х обещали освободить участок у дома культуры и подходы к Памятнику воинам-интернационалистам – мемориалу погибшим в Афганистане саратовцам. Мемориал был открыт на 3-й Дачной в 1998 году. Памятник, у которого всегда лежат свежие цветы, оказался фактически на задворках разросшегося рынка. С возведением заборов и торговых павильонов возле мемориала вместо площади, полагающейся для подобного объекта исторической и культурной важности, остался лишь небольшой облагороженный участок. Повторю, вслед за Николаем Васильевичем Панковым: неужели звон монет смущает и заглушает голос совести, — задалась вопросом депутат Юлия Литневская.

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