2018-11-13T14:42:35+03:00
Общество

Лидер «Кибердружины» в Саратове напугал горожан шантажистами и хакерами

В регионе откроется подразделение молодёжного движения
Юлия Кекова
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Фото Юлия КековаФото Юлия Кекова
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В Саратове 13 ноября обсудили деятельность Межрегионального молодежного общественного движения «Кибердружина».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», совещание прошло в областной универсальной научной библиотеке. В нем приняли участие председатель Общественной палаты области Александр Ландо, Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя и другие представители общественности власти.

«Кибердружина» — межрегиональное молодежное общественное движение, созданное Лигой безопасного интернета в 2011 году. Ее цель – обеспечить безопасную виртуальную среду.

Как было отмечено на совещании, по всей России «Кибердружина» объединила более 20 тысяч добровольцев, которые борются с кибершпионажем, сбором информации, в том числе сбор персональных данных, и выявляет наиболее частые угрозы информационной среды.

В Саратове руководителем данного движения является Григорий Пащенко. Сегодня на встрече с представителями общественников, органов власти региона, прочих организаций и студентов он рассказал сколько опасности таит в себе интернет. По его словам, сеть кишит мошенниками и хакерами, которые зачастую путем шантажа «разводят на деньги» обычных граждан, независимо от пола, возраста и социального статуса. На борьбу с подобными преступлениями и направлена «Кибердружина».

Для более доступного понимания Григорий Пащенко провел несколько наглядных экспериментов, доказывающих насколько важно быть грамотным в интернет-среде.

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