Работы на улице Муленкова закончат через пять дней

СЕГОДНЯ 14:14 2018-11-13T14:23:47+03:00

Как сказал глава Саратова, эта дорога важна, нужно уложиться в сроки

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Глава Саратова Михаил Исаев сегодня, 13 ноября, выезжал проконтролировать дорожные работы на улице Муленкова в Юбилейном.

Там сейчас перенесли газорегуляторный пункт, также уложат асфальт и другое.

Михаил Исаев поинтересовался, когда будут закончены работы. Ему ответили, что 18 ноября.

- 18 ноября пройдет асфальтировка. Эта дорога важна, нужно уложиться в сроки, — сказал мэр города.

Он также подчеркнул, что на Муленкова большое количество социальных объектов, и людям должно быть удобно их посещать.

Напомним, дорогу должны были сдать до 1 сентября, однако ход работ замедлился.