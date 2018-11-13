Начальника бухгалтерии Новобурасского района будут судить за незаконные премии

СЕГОДНЯ 13:58 2018-11-13T14:39:10+03:00

За три года женщина выписала себе 20 тыс. рублей

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В Новобурасском районе Саратовской области в суд передано уголовное дело в отношении экс-руководителя МУ «Централизованная бухгалтерия поселений Новобурасского муниципального района».

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, ее обвиняют в присвоении средств с использованием служебного положение.

По версии следствия, она издала приказы и назначила себе премии по итогам работы за 2012, 2013 и первый квартал 2015 года без согласования с главой администрации.

В результате она получила премию в сумме около 20 тыс. рублей.

В ходе расследования ущерб был возмещен в полном объёме.