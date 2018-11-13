В Саратовской области лесничий потребовал от лесорубов взятку древесиной

СЕГОДНЯ 13:12 2018-11-13T13:13:14+03:00

Он поймал нарушителей, но не стал принимать мер

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В Ртищевском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего лесничего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его подозревают в получении взятки.

Следствие считает, что в июле 2018 года главный лесничий при патрулировании участка выявил незаконную вырубку деревьев. Однако вместо того, чтобы остановить злоумышленников и доставить их в полицию, он сообщил о преступлении директору организации, которая занималась вырубкой. За то, чтобы скрыть нарушение лесничий потребовал 60 кубометров древесины.

В августе 2018 года он получил желаемое. Стоимость древесины составила 42 тыс. рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ вместе с УЭБ и ГУ МВД.

В настоящее время проводится расследование, в рамках которого также будет дана оценка действиям руководителя юридического лица, давшего взятку.