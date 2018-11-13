В Саратовской области лесничий потребовал от лесорубов взятку древесиной
В Ртищевском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего лесничего.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его подозревают в получении взятки.
Следствие считает, что в июле 2018 года главный лесничий при патрулировании участка выявил незаконную вырубку деревьев. Однако вместо того, чтобы остановить злоумышленников и доставить их в полицию, он сообщил о преступлении директору организации, которая занималась вырубкой. За то, чтобы скрыть нарушение лесничий потребовал 60 кубометров древесины.
В августе 2018 года он получил желаемое. Стоимость древесины составила 42 тыс. рублей.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ вместе с УЭБ и ГУ МВД.
В настоящее время проводится расследование, в рамках которого также будет дана оценка действиям руководителя юридического лица, давшего взятку.