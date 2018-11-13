СЕГОДНЯ 12:56 2018-11-13T12:56:11+03:00

Изменить размер текста: A A

На Саратовской ГРЭС прошла экскурсия для старших по домам и представителей управляющих компаний. Она инициирована в рамках постоянного сотрудничества энергетиков и Союза управляющих организаций Саратовской области. 10 активистов многоквартирных домов познакомились с работой старейшей станции города и получили ответы на вопросы о теплоснабжении.

Сотрудники «Т Плюс» рассказали гостям об истории строительства энергообъекта и значимых событиях, которые произошли на станции и имели общероссийские масштабы. Так, в годы войны на ГРЭС впервые в стране начали использовать природный газ как топливо. Наработанный в Саратове опыт по применению газа были в дальнейшем внедрены на других генерирующих объектах Советского союза. Сегодня газ стал основным топливом для работы ТЭЦ.

Одним из самых запоминающихся моментов экскурсии стала демонстрация уникальной картины, написанной на стене, которую энергетики обнаружили при ремонте одного из помещений станции. На ней изображены эпохи развития энергетики в Саратовской области, а также известные политические деятели 20 века. Сейчас она отреставрирована и украшает кабинет административных работников котлотурбинного цеха.

В завершении мероприятия участники обсудили с представителями Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» наиболее актуальные для сотрудников управляющих компаний вопросы. Среди них – порядок включения в домах отопления, способы грамотного распределения теплоносителя по внутридомовым трубопроводам. Энергетики также разъяснили, как формируется температурный график отпускаемого со станций теплоносителя и как можно регулировать потребление тепла в доме.

Впечатлившись масштабами и сложностью работы Саратовской ГРЭС, представители многоквартирных домов поблагодарили работников станции за возможность увидеть, как производится электроэнергия и тепло, а также открыто задать волнующие их вопросы по теплоснабжению.

Экскурсии для старших по домам проводятся ежегодно на энергообъектах Саратовского филиала «Т Плюс» в рамках акции «Новые союзники». Ее цель – познакомить инициативных саратовцев с процессом теплоснабжения, начиная от выработки энергии и заканчивая подачей тепла в дом, а также выстроить взаимовыгодное сотрудничество энергокомпании и ее клиентов. В этом году к акции присоединился Союз управляющих компаний Саратовской области.