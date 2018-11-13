2018-11-13T12:51:09+03:00
Происшествия

На месте гибели рабочего завода пластиковых окон в Саратове работают следователи

К гибели человека привела неисправность котла
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Следователи Заводского района Саратова СУ СКР проводят доследственную проверку гибели работника на предприятии.

Вечером 12 ноября на предприятии «Полипласт», специализирующемся на производстве пластиковых окон, погиб рабочий.

В промзоне неподалеку от станции Кокурино в Заводском районе вследствие выброса массы из котла, которым отапливалось помещение производственного цеха, 35-летний мужчина полностью обгорел. Причина ЧП, по предварительным данным, - неисправность котла.

Назначена пожарно-техническая, а также судебно-медицинская экспертизы.

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