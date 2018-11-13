2018-11-13T12:37:44+03:00
Общество

На Огородной перестанет заливать водой рельсы трамвая №9

Там вскоре проложат новый водовод
Ольга Муравлёва
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Глава Саратова Михаил Исаев осмотрел строящийся водовод на Огородной улице.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», его построили ещё в 1976 году.

Он питает водой 131 тыс. жителей Заводского района. На этом водопроводе произошло за два последних года 45 аварий. ООО «КВС» было принято решение поменять 736 метров трубопровода по Огородной от дома №60 до 7-й Нагорной улице и по ней до дома №101. Там проложат полиэтиленовый водопровод диаметром один метр.

- Когда планируется закончить работы? — спросил Исаев.

Ему ответили, что до 20 декабря.

Стоит отметить, что готово уже 130 метров водовода и под дорогой сделали продавливание стальной трубы на 16 метров.

Необходимость нового водовода оценят пассажиры трамвая №9. Зимой из-за частых порывов происходят их обледенение из-за порывов. К тому же вода зачастую подтапливает жилые дома.

Об этом, кстати, заявил и Михаил Исаев, отметив, что живёт здесь 25 лет, ситуация здесь постоянно такая. И отметил важность замены коммуникаций.

- После окончания работ на весну планируйте благоустройство после работ, — заявил Исаев главе района.

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Во время встречи к мэру подошла местная жительница Татьяна Осиповна и пожаловалась, что на Пролетарке постоянно течет вода, возникают проблемы с ЖКУ. Он также ее выслушал и, рассказав о возрасте труб, успокоил тем, что их уже меняют.

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