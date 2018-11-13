2018-11-13T12:07:48+03:00
Происшествия

Под Саратовом работники «Нефтесклада №1» похитили дизтоплива на 480 тыс. рублей

Мужчины отправились в исправительную колонию общего режима
Дарья Вострикова
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Четверо жителей Саратовской области признаны виновными в краже на сумму около 480 тыс. рублей.

- Установлено, что 28, 32 и 38-летние жители Советского района и 47-летний саратовчанин похищали дизельное топливо, принадлежащее ООО «СаратовСтройМонтаж» с марта по май 2017 года. Все это время они работали на предприятии «Нефтесклад №1», которое находится в Советском районе. Преступников помогли выявить оперативно-розыскные мероприятия, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Злоумышленники отрицали тот факт, что они действовали сообща. Суд назначил им от двух лет и двух месяцев до трех лет исправительной колонии общего режима.

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