2018-11-13T12:44:17+03:00
Общество

В Хвалынском районе удалось предотвратить уничтожение монастырского комплекса

Вопрос помог решить Вячеслав Володин
Екатерина Семенова
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Депутат Госудумы Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов».

- Телеграм-каналы интересуются, что делали мы с губернатором Радаевым по просьбе Вячеслава Володина в старообрядческом духовном центре в Москве. Когда возникла угроза уничтожения исторических зданий монастырского комплекса в Черемшанах Хвалынского района, верующие обратились к Володину. Он объединил всех, кому дорого это уникальное достояние нашей области. Вопрос решался вместе с людьми, с Предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви Корнилием, с представителями региональной и местной власти. В итоге удалось не только предотвратить уничтожение уникального комплекса зданий, но и признать его выявленным объектом культурного наследия, вернуть верующим, — написал Панков.

Напомним, встреча в старообрядческом духовном центре Москвы произошла несколько лет назад.

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