В Хвалынском районе удалось предотвратить уничтожение монастырского комплекса

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-13T12:44:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Госудумы Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов».

- Телеграм-каналы интересуются, что делали мы с губернатором Радаевым по просьбе Вячеслава Володина в старообрядческом духовном центре в Москве. Когда возникла угроза уничтожения исторических зданий монастырского комплекса в Черемшанах Хвалынского района, верующие обратились к Володину. Он объединил всех, кому дорого это уникальное достояние нашей области. Вопрос решался вместе с людьми, с Предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви Корнилием, с представителями региональной и местной власти. В итоге удалось не только предотвратить уничтожение уникального комплекса зданий, но и признать его выявленным объектом культурного наследия, вернуть верующим, — написал Панков.

Напомним, встреча в старообрядческом духовном центре Москвы произошла несколько лет назад.