Жительница Энгельса 49 раз ударила подругу ножом за отказ покормить котенка

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-13T12:04:03+03:00

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Жительница Энгельса признана виновной в убийстве 47-летней подруги.

- Установлено, что 25 июля 2018 года 27-летняя подсудимая распивала спиртное в гостях у своей подруги в доме №8 на 2-ой Дачной улице города Энгельса. Во время застолья гостья упрекнула хозяйку жилища в том, что она держит своих домашних животных голодными и предложила покормить котенка. В ответ на отказ выполнить ее просьбу, женщина схватилась за нож и нанесла подруге не менее 49 ударов,— сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Суд отправл убийцу на девять лет в исправительную колонию общего режима.