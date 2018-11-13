Жительница Энгельса 49 раз ударила подругу ножом за отказ покормить котенка
Жительница Энгельса признана виновной в убийстве 47-летней подруги.
- Установлено, что 25 июля 2018 года 27-летняя подсудимая распивала спиртное в гостях у своей подруги в доме №8 на 2-ой Дачной улице города Энгельса. Во время застолья гостья упрекнула хозяйку жилища в том, что она держит своих домашних животных голодными и предложила покормить котенка. В ответ на отказ выполнить ее просьбу, женщина схватилась за нож и нанесла подруге не менее 49 ударов,— сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Суд отправл убийцу на девять лет в исправительную колонию общего режима.