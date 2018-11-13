Администрация передала без торгов земли под дома ООО Компания «Кронверк»

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-13T12:01:09+03:00

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Арбитражный суд Саратовской области отклонил иск администрации Энгельсского района о признании незаконным решения комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области.

Суд подвердил выводы экспертов УФАС, что администрация Энгельсского МР, комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского района и ООО Компания «Кронверк» участвовали в антиконкурентном соглашении.

Компания получила в аренду в 2016 году участок в 10 000 кв.м. в Энгельсе на проспекте Химиков. Позднее на землях этого участка были построены два многоэтажных жилых дома, №2 и №4, которые были введены в эксплуатацию летом 2017 года.

УФАС установила, что, нарушив Земельный кодекс, администрация предоставила участок без проведения торгов.

- При этом действия Администрации, Комитета и ООО Компания «Кронверк», в результате которых был изменен вид разрешенного использования земельного участка не были самостоятельными или случайными. Напротив, они являются следствием заключения и участия в антиконкурентном соглашении, направленном на фактическом предоставлении ООО Компания «Кронверк» земельных участков для строительства многоквартирных домов без проведения торгов, что привело к ограничению конкуренции, — сообщили в Арбитражном суде.

Никаких нарушений со стороны антимонопольного органа суд не обнаружил.

По данным «КП-Саратов», на такое соглашение строители и чиновники могли пойти для ускорения реализации программы переселения из аварийного жилья.