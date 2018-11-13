2018-11-13T12:01:09+03:00
Общество

Администрация передала без торгов земли под дома ООО Компания «Кронверк»

Суд подтвердил выводы УФАС о наличии антиконкурентного соглашения чиновников и строителей
Поделиться:
Дом ООО Компания «Кронверк» на проспекте ХимиковДом ООО Компания «Кронверк» на проспекте Химиков
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Саратовской области отклонил иск администрации Энгельсского района о признании незаконным решения комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области.

Суд подвердил выводы экспертов УФАС, что администрация Энгельсского МР, комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского района и ООО Компания «Кронверк» участвовали в антиконкурентном соглашении.

Компания получила в аренду в 2016 году участок в 10 000 кв.м. в Энгельсе на проспекте Химиков. Позднее на землях этого участка были построены два многоэтажных жилых дома, №2 и №4, которые были введены в эксплуатацию летом 2017 года.

УФАС установила, что, нарушив Земельный кодекс, администрация предоставила участок без проведения торгов.

- При этом действия Администрации, Комитета и ООО Компания «Кронверк», в результате которых был изменен вид разрешенного использования земельного участка не были самостоятельными или случайными. Напротив, они являются следствием заключения и участия в антиконкурентном соглашении, направленном на фактическом предоставлении ООО Компания «Кронверк» земельных участков для строительства многоквартирных домов без проведения торгов, что привело к ограничению конкуренции, — сообщили в Арбитражном суде.

Никаких нарушений со стороны антимонопольного органа суд не обнаружил.

По данным «КП-Саратов», на такое соглашение строители и чиновники могли пойти для ускорения реализации программы переселения из аварийного жилья.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Регоператор напомнил саратовцам о запрете выбрасывать автошины в мусорку
За десять месяцев в Саратовской области в ДТП погибли восемь детей
Литневская: Неужели звон монет заглушает голос совести?
Лидер «Кибердружины» в Саратове напугал горожан шантажистами и хакерами
Работы на улице Муленкова закончат через пять дней
Начальника бухгалтерии Новобурасского района будут судить за незаконные премии
В Саратовской области лесничий потребовал от лесорубов взятку древесиной
На Саратовской ГРЭС прошла экскурсия для старших по домам
На месте гибели рабочего завода пластиковых окон в Саратове работают следователи
На Огородной перестанет заливать водой рельсы трамвая №9
Под Саратовом работники «Нефтесклада №1» похитили дизтоплива на 480 тыс. рублей
В Хвалынском районе удалось предотвратить уничтожение монастырского комплекса
Жительница Энгельса 49 раз ударила подругу ножом за отказ покормить котенка
Саратовский ГАУ победил в конкурсе «Лидер года»
Таинственная гибель семьи в Энгельсе. Подробности