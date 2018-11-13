2018-11-13T11:58:47+03:00
Общество

Саратовский ГАУ победил в конкурсе «Лидер года»

Он признан лучшим вузом Саратовской области по версии жителей
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При подведении итогов традиционного конкурса «Лидер года — 2018» читатели газеты «АиФ-Саратов» признали Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова лучшим высшим учебным заведением области в подходящем к концу 2018 году.

О достижениях вуза в 2018 году нам рассказали его сотрудники.

Саратовский государственный аграрный университет сегодня — это современный инновационный учебно-научно-производственный комплекс, в структуре которого четыре факультета, два института, колледж, три филиала-техникума, аспирантура и докторантура, 17 малых инновационных предприятий и более 40 научно-исследовательских лабораторий и центров.

В СГАУ имени Вавилова обучаются более 12 тысяч человек. Постоянно расширяется перечень совместных образовательных программ с зарубежными вузами, вводятся новые англоязычные программы. В текущем году ведется подготовка граждан из 30 стран дальнего зарубежья. Университет вошел в первые 39 вузов-участников консорциума приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» («Экспорт образования»), курируемого Минобрнауки России, ключевая цель которого — повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном глобальном рынке.

Налажено эффективное сотрудничество с ведущими аграрными предприятиями России. При их непосредственной поддержке введено в эксплуатацию 19 учебных классов и центров, оснащенных совместно с крупными международными и российскими компаниями (Ростсельмаш, Петербургский тракторный завод (Кировец), ТВС-Агротехника, Мировая техника, Джон Дир, холдинг «Солнечные продукты», Полесье и другие). Функционируют 28 филиалов кафедр на производстве, 27 предприятиям области присвоен статус «Базовое предприятие СГАУ».

Инновационные разработки ученых университета позволяют повысить конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса и решать задачи экспортно-ориентированного аграрного производства.

Налажено собственное опытное производство на базе учебно-научно-производственного комплекса «Пищевик», продукция которого реализуется через сеть торгово-выставочных центров на территории Саратова.

В университете разработаны новые сорта востребованных на рынке сельскохозяйственных культур, например яровая твердая пшеница «Гусельская», сорго зерновое «Метеор» и другие. Всего в Государственном реестре селекционных достижений зарегистрировано более 20 сортов сельскохозяйственных культур, предложенных учеными университета. Создан племенной репродуктор крупного рогатого скота, ведутся исследования по восстановлению на территории региона мясо-шерстного овцеводства, с участием ученых Саратовского ГАУ за последние пять лет на территории области созданы пять племенных заводов и шесть племрепродукторов по разведению крупного рогатого скота мясного направления продуктивности.

На базе университета функционирует федеральный Центр прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития АПК. Разработана геоинформационная система агропромышленного комплекса Саратовской области, которая успешно применяется в деятельности регионального министерства сельского хозяйства, разработаны новые средства роботизации в мелиорации (мелиоративная машина «Каскад»), тепличном хозяйстве, животноводстве (приборы ветеринарного применения ультравысокой частоты) и другие.

Портфель проектов позволил университету стать победителем конкурса по развитию инновационной инфраструктуры, получить гранты РФФИ, РНФ, Фонда содействия инновациям. По числу победителей грантов Президента РФ для молодых ученых университет входит в тройку лидеров среди всех аграрных вузов.

Высокий уровень научных разработок ученых университета высоко оценен на 20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2018». По итогам выставки университетом получено 11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей.

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