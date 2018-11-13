2018-11-13T11:51:55+03:00
Общество

Эллинги в Юрише будут строить по ночам

Там устанавливают освещение, чтобы увеличить рабочий день
Ольга Муравлёва
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Глава Саратова Михаил Исаев осмотрел строящиеся эллинги в Заводском районе.

Как напомнил корреспондент «КП-Саратов», они возводятся в поселке Юриш, у береговой зоны.

- Когда окончание работ? — поинтересовался мэр у представителя подрядчика, Скоробейникова.

Ему ответили, что до 15 декабря завершится основная часть. В настоящее время специалисты готовятся подключать освещение, чтобы увеличить рабочий день.

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- Сейчас на объекте работают около 30 рабочих, — отметил подрядчик.

Стоит отметить, что земляные работы выполнены на 100% — это 8 тыс. кв. м, также завезли 8 тыс. кубометров щебня.

На второй очереди эллингов — сделано 30%.

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