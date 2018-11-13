Эллинги в Юрише будут строить по ночам
Там устанавливают освещение, чтобы увеличить рабочий день
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Глава Саратова Михаил Исаев осмотрел строящиеся эллинги в Заводском районе.
Как напомнил корреспондент «КП-Саратов», они возводятся в поселке Юриш, у береговой зоны.
- Когда окончание работ? — поинтересовался мэр у представителя подрядчика, Скоробейникова.
Ему ответили, что до 15 декабря завершится основная часть. В настоящее время специалисты готовятся подключать освещение, чтобы увеличить рабочий день.
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- Сейчас на объекте работают около 30 рабочих, — отметил подрядчик.
Стоит отметить, что земляные работы выполнены на 100% — это 8 тыс. кв. м, также завезли 8 тыс. кубометров щебня.
На второй очереди эллингов — сделано 30%.