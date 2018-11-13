Таинственная гибель семьи в Энгельсе. Подробности

СЕГОДНЯ 11:50 2018-11-13T11:52:51+03:00

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Как мы уже сообщали накануне вечером в Энгельсе в одной из квартир жилого дома №15, по улице Менделева спасатели обнаружили три трупа.

- По предварительным данным, их обнаружила 12 ноября вечером 17-летняя девушка. Она возвращалась домой, где проживала с 42-летней мамой и 63-летним дедушкой. Дверь квартиры была заперта, а на звонки никто не отвечал. Горожанка вызвала спасателей, которые вскрыли замок и обнаружили тело хозяина квартиры, его дочери и 44-летнего гостя, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.

На место происшествия первыми приехали 4 спасателя, которые с помощью слесарных инструментов вскрыли дверь.

- После первого визуального осмотра стало ясно, что пострадавшие уже мертвы. Через несколько минут подъехала «скорая помощь» и мы передали тела погибших медикам, — рассказали «КП-Саратов» спасатели энгельской службы.

Позже на место происшествия прибыли следователи.

- На месте происшествия мы обнаружили открытую емкость со спиртным и три рюмки, — рассказал «КП-Саратов» Алексей Якушев, заместитель руководителя Энгельского следственного отдела СУ СК РФ по Саратовской области. - По одной из версий погибшие могли отравиться некачественным алкоголем. Но это могут подтвердить только эксперты. К тому же необходимо выяснить каким именно спиртом или веществом они могли отравиться.По визуальному осмотру нельзя сказать, что семья вела аморальный образ жизни, но точно, что не была интеллигентной семьей.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи. Тем временем выяснилось, что дом №15 по улице Менделеева это — новостройка, в которую заселились в основном переселенцы из бараков признанных аварийным жильем.