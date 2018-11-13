2018-11-13T10:58:09+03:00
Экономика

Панков: Никогда регионам не выделяли средства в таких объёмах

Бюджетное финансирование вырастет на 13%
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в Телеграм-канале «Пара слов», посвящённый работе нижней палаты парламента.

- Эта парламентская неделя будет очень насыщенной. Пленарное заседание начинаем с рассмотрения поправок в бюджет текущего года. Напомню, впервые за долгое время он профицитный. На 217 млрд руб. увеличиваются доходы, а с учетом экономии по некоторым статьям, сумма составит порядка 350 млрд, — сообщил Панков.

Он также рассказал, на какие статьи расходов из числа важнейших будут перенаправлены средства.

- Это национальная экономика, сфера образования, ЖКХ, охрана окружающей среды и так далее. В связи с увеличением МРОТ, которое произошло по инициативе нашего Президента Путина, около 9 млрд руб. пойдут на повышение зарплат. Отмечу, что более 100 млрд руб. направляется на исполнение еще одного поручения Президента – на бюджетную поддержку регионов, — рассказал депутат Госдумы.

По его словам, обсуждение вопроса проходит бурно.

- Никогда регионам не выделяли в таких объемах. Они выросли на 13%. Это по решению президента. Село тоже получило финансы, — сказал Николай Панков.

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