Семья 4-летней девочки отсудила 70 тысяч у детского сада

СЕГОДНЯ 10:55 2018-11-13T10:55:42+03:00

Малышка упала во время во время «тихого часа»

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Суд призвал к ответу детский сад №116 за пострадавшего ребенка.

Установлено, что 28 ноября четырехлетняя девочка осталась без присмотра во время «тихого часа . Она упала, из-за чего получила легкий вред здоровью. По словам матери, ребенок стал плохо спать, бояться людей и отказывается идти в сад, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

По результатам проверки районной прокуратуры в адрес руководителя учреждения внесли представления об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Администрация сада отрицала, что девочка получила повреждения, находясь в учреждении.

В целях восстановления нарушения прав малолетней прокуратура направила в суд иск о возмещении морального вреда.

Семья девочки получит 70 тыс. рублей компенсации.