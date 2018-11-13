2018-11-13T10:46:03+03:00
Общество

Валерий Радаев призвал аграриев Саратовской области перестроить работу

Каждый район должен выработать свою стратегию развития животноводства
Тимур Гадеев
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 12 ноября провёл совещание в Перелюбе, посвящённое развитию животноводства.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Радаев отметил сложные климатические условия, в которых работают аграрии Заволжья, тем не менее, добиваясь хороших результатов и помогают решать «вопросы продовольственной безопасности области».

Глава региона призвал привлекать в сельское хозяйство Заволжья молодых специалистов.

- Мы должны понять, как действовать, какие силы мобилизовать. Необходимо привлекать к решению вопроса аграрный университет, — сказал он.

Руководителям сельхозпредприятий Валерий Радаев предложил уделять внимание привлечению инвесторов.

- Развитие животноводства – непростая задача. У каждого района должна быть стратегия, а не эпизоды. Тогда все получится. Надо перестроиться руководителям хозяйств, районов, — подчеркнул губернатор.

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