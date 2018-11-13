В Энгельсе девушка пришла домой и обнаружила маму, дедушку и их гостя мертвыми

СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-13T10:35:46+03:00

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Следователи в Саратовской области проводят проверку загадочной гибели трех человек в одном из домов города Энгельса.

- По предварительным данным, их обнаружила 12 ноября вечером 17-летняя девушка. Она возвращалась домой, где проживала с 42-летней мамой и 63-летним дедушкой. Дверь квартиры была заперта, а на звонки никто не отвечал. Горожанка вызвала спасателей, которые вскрыли замок и обнаружила тело хозяина квартиры, его дочери и 44-летнего гостя, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.

Место происшествия осмотрели следователи. На телах погибших видимых телесных повреждений не обнаружено.

После ряда судебных экспертиз и выяснения обстоятельств произошедшего будет принято соответствующее процессуальное решение.