Около ТЦ «Хеппи Молл» столкнулись «Лада Ларгус», «Шкода Рапид» и автобус

СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-13T10:24:36+03:00

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Вчера, 12 ноября Саратовском районе, на 1 км автоподъезда к ТЦ «Хеппи Молл» в 19:30 произошло тройное ДТП.

- По предварительным данным, 32-летний водитель автобусного маршрута №6 столкнулась на встречной полосе с «Ладой Ларгус» во время обгона. От удара легковушка под управлением 30-летнего водителя влетела в ехавший сзади «Шкода Рапид», за рулем которой был 47-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГИБДД.

После ДТП в больницу оказались 25-летняя женщина и 24-летний мужчина, которые находились в иномарке. Кроме того, помощь понадобилась водителю отечественной легковушки.