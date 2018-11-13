2018-11-13T10:24:36+03:00
Происшествия

Около ТЦ «Хеппи Молл» столкнулись «Лада Ларгус», «Шкода Рапид» и автобус

В столкновении пострадали четыре человека
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 12 ноября Саратовском районе, на 1 км автоподъезда к ТЦ «Хеппи Молл» в 19:30 произошло тройное ДТП.

- По предварительным данным, 32-летний водитель автобусного маршрута №6 столкнулась на встречной полосе с «Ладой Ларгус» во время обгона. От удара легковушка под управлением 30-летнего водителя влетела в ехавший сзади «Шкода Рапид», за рулем которой был 47-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГИБДД.

После ДТП в больницу оказались 25-летняя женщина и 24-летний мужчина, которые находились в иномарке. Кроме того, помощь понадобилась водителю отечественной легковушки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове горела «Церковная лавка» на Рахова
Панков: Никогда регионам не выделяли средства в таких объёмах
Семья 4-летней девочки отсудила 70 тысяч у детского сада
Валерий Радаев призвал аграриев Саратовской области перестроить работу
В Энгельсе девушка пришла домой и обнаружила маму, дедушку и их гостя мертвыми
В электроцехе Балаковской АЭС работают победители интеллектуального турнира
В Энгельсском районе погиб водитель Volkswagen Golf , который улетел в кювет
В Балашове вернули муниципалитету незаконно приватизированные квартиры
Жители Кировского и Ленинского районов Саратова остались без воды
Виновник смертельного ДТП в Андреевке отправится в тюрьму
В Саратове махинации на 30 млн рублей по госконтракту выявили через восемь лет
Саратовчанка похитила с карты пенсионерки около 14 тыс. рублей, чтобы купить еду
Николай Панков — строителям дома в Елшанке: Нужно поднимать планку
Мужчина с ножом ограбил офис микрокредитов в Саратове
Центральные улицы Саратова остались без воды
Мужчина не смог вылезти из пруда и замерз, облокотившись на лед
В двух районах Саратова прошли рейды по ночной торговле алкоголем