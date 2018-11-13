В электроцехе Балаковской АЭС работают победители интеллектуального турнира

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-13T10:18:01+03:00

Прошла очередная игра «Что? Где? Когда?», посвящённая 70-летию Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности

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На площадке гимназии №2 города Балакова прошел открытый турнир «Что? Где? Когда?» на призы профсоюзного комитета Балаковской АЭС. Игра, посвященная 70-летию Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности, стала началом осенней серии интеллектуальных игр атомщиков.

Участниками турнира на этот раз стали восемь команд, представляющих подразделения атомной станции, а также по две команды интеллектуалов из гимназии №2 и балаковского клуба «Искры интеллекта» - вместе с болельщиками более 80 человек.

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Состязания умов длились больше трех часов, и в результате напряженной борьбы обладателем переходящей совы стала команда электрического цеха №1 Балаковской АЭС, тем самым подтвердив прошлогодний статус лидера интеллектуального движения атомной станции.

Второе место заняла команда цеха тепловой автоматики и измерений, продемонстрировавшая высокий стабильный результат, даже в отсутствие капитана. Третье место у фаворитов всех интеллектуальных турниров г. Балаково – команды реакторного цеха №2 Балаковской АЭС.

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Завершится сезон интеллектуальных игр по традиции в середине декабря чествованием победителей и призеров.