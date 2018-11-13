В Энгельсском районе погиб водитель Volkswagen Golf , который улетел в кювет

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-13T10:00:27+03:00

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Вчера, 12 ноября, на 384-м км трассы «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» Энгельсского района Саратовской области произошло смертельное ДТП.

- По предварительным данным, 29-летний водитель Volkswagen Golf на небезопасной скорости влетел в правый кювет. Машина перевернулась. В результате аварии водитель скончался на месте, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГИБДД.

После осмотра домой отправились 20 и 23-летние мужчины. В больницу отвезли еще двух пассажиров в возрасте 23 и 46 лет.