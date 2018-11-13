В Балашове вернули муниципалитету незаконно приватизированные квартиры

СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-13T09:55:38+03:00

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Балашову вернули незаконно изъятые квартиры.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, в 2015 году глава администрации Балашовского района Александр Москалев незаконно распорядился предоставить сотруднику Роспотребнадзора и его семье двухкомнатную служебную квартиру из жилищного фонда.

После этого квартиры были незаконно приватизированы.

Точно также в течение 2014–2016 годов Москалев дал разрешение на приватизацию еще восьми служебных квартир.

В итоге муниципалитет лишился жилья на сумму более 17 млн рублей, которое перешло в частные руки.

В декабре 2017 года Александра Москалева приговорили к 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении договоров приватизации муниципальных квартир. Он удовлетворил требования и помещения были возвращены в муниципальную собственность.