2018-11-13T09:54:21+03:00
Общество

Жители Кировского и Ленинского районов Саратова остались без воды

Ограничения продлятся до 24:00
Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 ноября, жители Ленинского и Кировского районов на весь день остались без воды.

- Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи, когда будет закончены работы ООО «Волгаспецмонтаж», — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Ограничения коснутся улиц: Уфимцева, Батавина, Бардина, 2-я Электронная, Тархова, 27–35, Чехова 12а, Безымянная, 1, 2, 3, 2-я Прокатная, 18–24а, Измайлова, 2, 4, 1-я Прокатная, 19, 21, 23/7, 23/3, 23/8, Лебедева-Кумача, 65, 67, 67а, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 78, Чемодурова, 9, 11, 13, а также частного сектора по улицам: Порядковая, Отрядная, Сосновская, Дружная, Аллейная, Павлодарская, Павлодарский проезд, Юбилейная, Юбилейный проезд, Шахматная, Ангарская.

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