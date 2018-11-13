2018-11-13T09:49:25+03:00
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Андреевке отправится в тюрьму

Двое пострадавших погибли на месте
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 27-летнего жителя Андреевки в ДТП со смертельным исходом.

- Установлено, что в середине июля 2018 года мужчина ночью распивал спиртное в компании двух сельчан, один из которых взял с собой гражданскую жену. После застолья компания решила вернуться к себе в село. Возвращаясь в Андреевку, пьяный водитель не справился с управлением автомобиля ВАЗ-21140 и влетел в автопоезд MAN. В результате аварии двое сельчан погибли на месте, а женщина получила тяжкий вред здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

При рассмотрении уголовного дела родственники погибших просили не наказывать водителя со всей строгостью. По их мнению, формально виноваты были все, ведь садиться в машину под управлением пьяного мужчины их никто не заставлял.

Теперь сельчанин проведет три года и восемь месяцев в колонии-поселении с запретом приближаться к рулю автомобиля на два года.

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