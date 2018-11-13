2018-11-13T09:41:30+03:00
Происшествия

В Саратове махинации на 30 млн рублей по госконтракту выявили через восемь лет

Гендиректора фирмы посадили на шесть лет
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове вынесен приговор 48-летнему генеральному директору ЗАО «Барель» Андрею Баландину.

- Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР.

В 2008 году Баландин заключил контракт с Управлением Роснедвижимости (правопреемником стало Управление Росреестра) на строительно-монтажные работы восьмиэтажного административного здания земельной кадастровой палаты на улице Орджоникидзе.

В течение 2009 года предприниматель представил акты выполненных работ, однако часть из них фактически не производилась. Сумма неисполненного контракта превысила 30 млн рублей.

Управление Роснедвижимости полностью выплатило требуемую сумму по актам. Таким образом был причинен ущерб свыше 30 млн рублей.

Преступление было выявлено в июне 2016 года при плановой проверке Счетной палатой.

Андрей Баландин не признал свою вину, тем не менее суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове горела «Церковная лавка» на Рахова
Панков: Никогда регионам не выделяли средства в таких объёмах
Семья 4-летней девочки отсудила 70 тысяч у детского сада
Валерий Радаев призвал аграриев Саратовской области перестроить работу
В Энгельсе девушка пришла домой и обнаружила маму, дедушку и их гостя мертвыми
Около ТЦ «Хеппи Молл» столкнулись «Лада Ларгус», «Шкода Рапид» и автобус
В электроцехе Балаковской АЭС работают победители интеллектуального турнира
В Энгельсском районе погиб водитель Volkswagen Golf , который улетел в кювет
В Балашове вернули муниципалитету незаконно приватизированные квартиры
Жители Кировского и Ленинского районов Саратова остались без воды
Виновник смертельного ДТП в Андреевке отправится в тюрьму
Саратовчанка похитила с карты пенсионерки около 14 тыс. рублей, чтобы купить еду
Николай Панков — строителям дома в Елшанке: Нужно поднимать планку
Мужчина с ножом ограбил офис микрокредитов в Саратове
Центральные улицы Саратова остались без воды
Мужчина не смог вылезти из пруда и замерз, облокотившись на лед
В двух районах Саратова прошли рейды по ночной торговле алкоголем