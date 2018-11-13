В Саратове махинации на 30 млн рублей по госконтракту выявили через восемь лет

СЕГОДНЯ 09:21 2018-11-13T09:41:30+03:00

Гендиректора фирмы посадили на шесть лет

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В Саратове вынесен приговор 48-летнему генеральному директору ЗАО «Барель» Андрею Баландину.

- Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР.

В 2008 году Баландин заключил контракт с Управлением Роснедвижимости (правопреемником стало Управление Росреестра) на строительно-монтажные работы восьмиэтажного административного здания земельной кадастровой палаты на улице Орджоникидзе.

В течение 2009 года предприниматель представил акты выполненных работ, однако часть из них фактически не производилась. Сумма неисполненного контракта превысила 30 млн рублей.

Управление Роснедвижимости полностью выплатило требуемую сумму по актам. Таким образом был причинен ущерб свыше 30 млн рублей.

Преступление было выявлено в июне 2016 года при плановой проверке Счетной палатой.

Андрей Баландин не признал свою вину, тем не менее суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.