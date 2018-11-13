2018-11-13T09:35:57+03:00
Происшествия

Саратовчанка похитила с карты пенсионерки около 14 тыс. рублей, чтобы купить еду

Часть похищенного изъяли продуктами питания
Дарья Вострикова
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Вчера, 12 ноября, полиция задержала 31-летнюю саратовчанку по подозрению в краже.

- В отдел 58-летняя гражданка обратилась 8 ноября. Той же ночью женщина распивала спиртное с новой приятельницей в квартире на Хрустальной улице. После застолья потерпевшая не обнаружила у себя банковской карты. Злоумышленница сняла со счета 13 897 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратова.

Задержанная уже во всем призналась, на нее заведено уголовное дело о краже. Выяснилось, что она нигде не работает и ранее не имела проблем с законом.

Часть денег женщина потратила на еду. Продукты изъяли полицейские.

Своей участи саратовчанка ожидает под подпиской о невыезде.

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