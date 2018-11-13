2018-11-13T09:30:47+03:00
Происшествия

Мужчина с ножом ограбил офис микрокредитов в Саратове

Он похитил 2,6 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В поселке Солнечный Саратова вооруженный грабитель напал на офис микрокредитования.

- Сообщение о происшествии поступило в полицию от оператора ЧОП «Собос Страж», — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Как оказалось, 12 ноября в 09:04 в офисе микрокредитования на улице Тархова сработала «тревожная кнопка». Через пять минут на место прибыли сотрудники ЧОП, и менеджер по работе с клиентами поведала, что неизвестный с ножом похитил 2,6 тыс. рублей.

Полицейские вместе с охранниками «Собос Страж» задержали 41-летнего ранее не судимого мужчину. Он дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.

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