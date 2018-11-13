Мужчина с ножом ограбил офис микрокредитов в Саратове

СЕГОДНЯ 08:48 2018-11-13T09:30:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Солнечный Саратова вооруженный грабитель напал на офис микрокредитования.

- Сообщение о происшествии поступило в полицию от оператора ЧОП «Собос Страж», — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Как оказалось, 12 ноября в 09:04 в офисе микрокредитования на улице Тархова сработала «тревожная кнопка». Через пять минут на место прибыли сотрудники ЧОП, и менеджер по работе с клиентами поведала, что неизвестный с ножом похитил 2,6 тыс. рублей.

Полицейские вместе с охранниками «Собос Страж» задержали 41-летнего ранее не судимого мужчину. Он дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.