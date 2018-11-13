2018-11-13T09:12:41+03:00
Происшествия

Мужчина не смог вылезти из пруда и замерз, облокотившись на лед

В Саратовской области открыт счет жертвам тонкого льда
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В Саратовской области накануне вечером, 12 ноября, открылся печальный счет жертв тонкого льда в наступившем зимнем сезоне.

Подробности гибели 66-летнего рыбака в пруду Шабаловский села Клинцовка Пугачевского района рассказал «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

- Мужчина отошел по льду толщиной около 3 см почти на 30 м от берега. После того, как он провалился в воду, он просто не смог выбраться обратно, поэтому не утонул, а замерз, держась за лед. Так его нашли спасатели и уже в темноте вытащили на берег, — рассказал Юрин.

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