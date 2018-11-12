Жители Перелюба поблагодарили Валерия Радаева за мост через Камелик

СЕГОДНЯ 17:55 2018-11-12T17:55:22+03:00

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12 ноября в Перелюбском районе открыли мост через реку Камелик. Его построили в рекордные сроки – менее чем за год.

Работы по возведению объекта, имеющего высокую социальную значимость для населения, начались в декабре 2017 года. Строительство велось под личным контролем Губернатора Валерия Радаева.

Житель села Перелюб, ветеран труда Владимир Федоров прокомментировал открытие движения по мостовому переходу.

- Для нас, жителей близлежащих сел, мост через реку Камелик – жизненная необходимость. Поэтому завершение строительства стало для нас настоящим праздником. Помню, как в 2016 году на старом мосту обрушилась плита дорожного покрытия, проезд стал невозможен, а построенную временную плотину по весне заливало водой. Паводок, по сути, отрезал нас от дорог, ведущих в областной центр и другие населенные пункты. Губернатор встретился с жителями Перелюбского района, чтобы обсудить существующую проблему, и принял решение о строительстве нового автодорожного перехода через реку. Теперь у нас есть отличный, крепкий мост. Люди благодарны главе региона за внимание к отдаленным районам области, которое так необходимо для создания комфортных условий для проживания, - сказал Владимир Федоров.

Еще один житель села, ветеран труда Владимир Головин также не скрывает радости от сегодняшнего события.

- Новый мост обеспечил надежную автодорожную связь Перелюбского района с другими территориями области. Мы быстрее и с комфортом сможем добираться до центра губернии, не делая крюк в сотни километров. В том, что мост построен в краткие сроки, огромная заслуга руководителя области – губернатора Валерия Васильевича Радаева. Когда старый мост разрушился, именно он принял решение о восстановлении объекта в сжатые сроки. Сказал – и сделал. Спасибо Валерию Васильевичу от всех жителей нашего района за внимание и поддержку, - сказал Владимир Головин.