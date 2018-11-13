В двух районах Саратова прошли рейды по ночной торговле алкоголем
На четырех адресах выявили нарушения
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В Саратове прошел рейд по фактам продажи алкоголя после 22:00. Его проводили профильные специалисты городской администрации, участковые и дружинники проекта «Народный контроль».
- Ревизоры побывали в Заводском и Кировском районах. На проспекте Энтузиастов, улицах Южно-Зеленая, 2/12, Огородная, 144/146 и Навашина, 4 нашли нарушения федерального закона о запрете продажи после десяти вечера. Из этих точек изъяли алкоголь, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Как уточнили чиновники, подобные мероприятия будут продолжаться.