2018-11-13T08:26:41+03:00
Общество

В двух районах Саратова прошли рейды по ночной торговле алкоголем

На четырех адресах выявили нарушения
Юлия Кекова
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В Саратове прошел рейд по фактам продажи алкоголя после 22:00. Его проводили профильные специалисты городской администрации, участковые и дружинники проекта «Народный контроль».

- Ревизоры побывали в Заводском и Кировском районах. На проспекте Энтузиастов, улицах Южно-Зеленая, 2/12, Огородная, 144/146 и Навашина, 4 нашли нарушения федерального закона о запрете продажи после десяти вечера. Из этих точек изъяли алкоголь, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Как уточнили чиновники, подобные мероприятия будут продолжаться.

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