2018-11-12T17:18:29+03:00
Общество

Воспитанники саратовской школы «РиФ» стали победителями кубка России

Они стали лучшими в спортивной игре бочче
Дарья Вострикова
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Воспитанники Саратовской областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ» стали победителями кубка России по спортивной игре бочче, который состоялся в Алексине Тульской области.

- Соревнования проходили с 5 по 10 ноября. Так, мастер спорта Сергей Сафин из филиала ДЮСАШ «РиФ» в Ершове стал победителем соревнований в классе ВС4. Кандидат в мастера спорта Андрей Фимушкин из Аткарска в паре с Сергеем Сафиным стали победителями кубка России в командных соревнованиях в этом же классе, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве социального развития.

Вадим Ерофеев из Балакова завоевал бронзовую медаль в командных соревнованиях в классе ВС3.

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